"Да, об этом говорят. Но поспорил бы с этим, потому что многие из этих игроков прошли и "Ростов", и "Рубин". С тем же успехом можно называть нас и фарм-клубом этих команд – но никто этого не делает, потому что у людей это не вызвало бы ажиотажа", - приводит слова Рубашко "Спорт-экспресс".
Напомним, что футбольный клуб "Сочи" был основан 4 июля 2018 года. Костяк команды составили футболисты и тренерский штаб расформированного в том же году клуба "Динамо" из Санкт-Петербурга.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги "Сочи" занимает 4-е место по итогам 19-и туров, имея в своем активе 33 очка.
Рубашко: "Сочи" - фарм-клуб "Зенита"? С тем же успехом нас можно называть фармом "Ростова" и "Рубина"
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал тот факт, что южан многие называют фарм-клубом петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Сочи"
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