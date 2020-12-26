"Арсенал" выложил забавный новогодний мультик с Григалавой, который срубает елку с помощью подката (видео) Тульский "Арсенал" показал веселый новогодний мультфильм с участием защитников Анри Хагуша и Гии Григалавы. View this post on Instagram A post shared by ПФК АРСЕНАЛ ТУЛА (@pfcarsenaltula) В ролике футболисты помогают отцу и сыну, которые пришли в лес срубить елку, но забыли взять с собой топор. Григалава решил проблему с помощью одного подката.Источник: официальный "инстаграм" ПФК "Арсенал" Тула Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 14:55 Автор: Андрей Бабич Теги: Арсенал Григалава Хагуш Нашли ошибку в статье? Напечатать (1) 100 1 2 3 4 5