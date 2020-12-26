- Действительно ли я много "загоняюсь"? Нет. Те, кто рядом со мной, переживают за меня больше, чем я сам. То, что я сильно "загоняюсь", - это миф. Похоже на правду только для тех, кто меня не знает. После каждой игры стараюсь не думать о футболе, и это не зависит от результата. Я анализирую неудачные моменты, но быстро переключаюсь. Не смотрю программы, не читаю чьи-то комментарии. Если буду "загоняться", сделаю себе и команде только хуже, - приводит слова Чалова "Чемпионат".
Нападающий ЦСКА Федор Чалов в сезоне 2018/2019 стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги, забив 15 голов и отдав 7 результативных передач в 30 сыгранных матчах. В следующем чемпионате результативность Федора существенно снизилась - в 30 матчах РПЛ сезона 2019/2020 он забил 8 мячей и заработал 8 ассистентских баллов. В текущем розыгрыше чемпионата России Чалов провел 16 матчей из 19 возможных, на его счету 5 забитых голов (4 из них - в ворота "Ростова") и 4 голевые передачи.
Чалов: что сильно "загоняюсь" - миф. Те, кто рядом, переживают за меня больше, чем я сам
Форвард ЦСКА Федор Чалов рассказал о своем восприятии неудачных футбольных моментов.
Фото: ПФК ЦСКА
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