Овечкин начинал свою профессиональную карьеру в хоккейном клубе бело-голубых.
"Идея сыграть официальный матч за футбольное "Динамо"? А почему бы не попробовать? Действительно хотел бы сыграть именно в официальном матче, чтобы, как, например, Лев Яшин, войти в историю родного клуба как спортсмен, выходивший и на футбольное поле, и на хоккейную площадку. Разумеется, для этого много факторов должно совпасть. Чтобы и футбольному клубу не в ущерб было. Но желание такое действительно есть", — цитирует Овечкина "Команда России".
Напомним, что Лев Яшин, лучший вратарь в истории по версии ФИФА, а также единственный игрок своей позиции, который выигрывал награду лучшего футболиста года "Золотой мяч", некоторую часть своей карьеры совмещал выступление за футбольное и хоккейное "Динамо". В частности, он является обладателем Кубка СССР по хоккею.
Овечкин рассказал, почему хотел бы сыграть за футбольное "Динамо"
Капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин объяснил, по какой причине хотел бы сыграть в официальном матче за футбольное "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
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