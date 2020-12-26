Напомним, что немецкий специалист не намерен продлевать с московским клубом контракт, который заканчивается в мае 2021 года. Ранее "Спартак" заявил, что Тедеско продолжит тренировать команду до конца текущего сезона.
"Сможет ли "Спартак" стать чемпионом под руководством Тедеско в такой ситуации? Думаю, вряд ли. Правда, еще 12 игр, теоретически может. За вторую строчку точно может побороться. Там разница в два очка, конечно, потенциально "Спартак" может выйти в Лигу чемпионов", - приводит слова Самедова "Спорт-экспресс".
Напомним, что по итогам 19-и туров РПЛ 1-е место занимает петербургский "Зенит" с 41 очком. На 2-й строчке располагается московский ЦСКА, набравший 37 баллов. Замыкает тройку "Спартак", который имеет в своем активе 35 очков.
Самедов - о "Спартаке": чемпионство - вряд ли. За 2-ю строчку могут побороться
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Самедов поделился мнением о перспективах красно-белых во второй части сезона РПЛ под руководством Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"
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