- Все ли иностранцы в ЦСКА уже говорят на русском? Кроме Марио, ха-ха. Но Марио наш. Все уже учат, какие-то слова знают. Ребята стараются. Чиди Эджуке еще недолго в команде, вот ему пока сложно. Хотя сейчас на съемках пытался общаться. Адольфо Гайч тоже чуть-чуть учит, но пока больше говорит на английском, - передает слова Чалова "Чемпионат".
В действующей заявке ЦСКА на сезон присутствует 7 легионеров. Это бразильский центральный защитник Бруно Фукс, исландский защитник-универсал Хёрдур Магнуссон, опорный хавбек из Хорватии Кристиян Бистрович, его соотечественник атакующий полузащитник Никола Влашич, коллега Влашича по амплуа исландец Арнор Сигурдссон, нигерийский вингер Чидера Эджуке и центрфорвард из Аргентины Адольфо Гайч.
Чалов: в ЦСКА все иностранцы говорят на русском. Кроме Марио, хоть он и наш
Форвард ЦСКА Федор Чалов рассказал об изучении легионерами "армейцев" русского языка.
Фото: ПФК ЦСКА
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