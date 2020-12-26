Аршавин, Зырянов и игроки "Зенита" поздравили медработников Петербурга

Андрей Аршавин, Анатолий Давыдов, Константин Зырянов, а также игроки молодежной и женской команд «Зенита» обратились к медработникам Петербурга, которые несмотря ни на что продолжают борьбу с пандемией COVID-19.— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) December 26, 2020
Спасибо! С Новым годом!#ПразднуемВместе: https://t.co/Q7PQMIBrmO pic.twitter.com/1Kt7WN44RU
Напомним, ранее "Зенит" объявил о начале новогодней кампании, которая продолжит весеннюю социальную акцию "Вместе победим". В знак признательности клуб поздравит медработников Санкт-Петербурга с наступающими праздниками. В рамках акции клуб порадует новогодними подарками сотрудников нескольких городских больниц.
Источник: твиттер "Зенита"