По данным источника, бело-голубые рассчитывают на точечные усиления, и в команду придут 1-2 новых футболиста.
Напомним, что ранее "Динамо" покинул защитник Константин Рауш в связи с истечением срока действия контракта.
По итогам 19-и туров нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги команда Сандро Шварца занимает 6-е место, набрав 30 очков.
Источник: "Спорт-экспресс"
Источник: "Динамо" планирует подписать зимой 1-2 игроков
Стали известны селекционные планы московского "Динамо" на зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Динамо"
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