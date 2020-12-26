По данным источника, московский клуб был заинтересован в услугах 24-летнего украинца, однако он остановился свой выбор на "Аталанте".
Ранее была информация, что Коваленко согласовал контракт с "Аталантой". Скорее всего, он перейдет в итальянский клуб ближайшим летом.
В текущем сезоне украинской Премьер-лиги Коваленко в составе "Шахтера" провел 8 матчей и забил 4 мяча.
Источник: Todofichajes.com
"Спартак" интересовался игроком "Шахтера"
Полузащитник донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко входил в сферу интересов "Спартака".
Фото: ФК "Шахтер"
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