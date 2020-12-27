"В АПЛ полно сильных команд, высокая конкуренция. Мы довольны вторым местом, но наша задача – играть в еврокубках в следующем сезоне. Она не изменилась.
Но хочу отметить, что за год мы добились существенного прогресса и в следующем хотели бы продемонстрировать такой же", - заявил Анчелотти.
Карло Анчелотти возглавил "Эвертон" в декабре прошлого года. Минувший сезон ливерпульская команда закончила на 12-м месте, набрав в 38-ми матчах 49 очков.
В нынешнем сезоне "ириски" идут на 2-м месте, имея в активе после 15-ти матчей 29 очков. В последнем матче они обыграли "Шеффилд Юнайтед" со счетом 1:0.
Карло Анчелотти работал с "Наполи", "Баварией", "Реалом", ПСЖ и "Челси".
Источник: Teamtalk
Анчелотти: за год "Эвертон" достиг существенного прогресса
Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти высказал мнение о шансах команды в АПЛ.
Фото: "Getty Images"
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