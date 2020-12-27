"Джикия. Он надёжный, универсальный, присутствуют лидерские качества. Георгий — игрок, который сегодня является одним из лидеров сборной", - передает слова эксперта "Чемпионат".
Напомним, что в нынешнем сезоне РПЛ 27-летний капитан "Спартака" принял участие в 18-и матчах, не отметившись результативными действиями, и получил 2 желтые карточки.
"Спартак" по итогам 19-и туров занимает 3-е место в чемпионате России, имея в своем активе 35 очков.
Бышовец назвал Джикию лучшим защитником чемпионата России в 2020 году
Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о том, кто был лучшим защитником Российской Премьер-Лиги в уходящем 2020 году.
Фото: ФК "Спартак"
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