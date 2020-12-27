Отметим, что ролик с участием футболистов и главного тренера "Рубина" Слуцкого одобрительно встретили в интернете. В видео специалист исполнил песню All I Want for Christmas Is You, а Дмитрий Тарасов предстал в образе президента России.
Источник: сторис инстаграма Солтмурада Бакаева
"Меня заставили". Солтмурад Бакаев прокомментировал участие в новогоднем клипе "Рубина"
Полузащитник "Рубина" Солтмурад Бакаев выложил кадр из новогоднего клипа казанского клуба, в котором игрок лежит на ковре, слушая кассету главного тренера команды Леонида Слуцкого.
Фото: сторис инстаграма Солтмурада Бакаева
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