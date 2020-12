"Меня заставили". Солтмурад Бакаев прокомментировал участие в новогоднем клипе "Рубина"

Полузащитник "Рубина" Солтмурад Бакаев выложил кадр из новогоднего клипа казанского клуба, в котором игрок лежит на ковре, слушая кассету главного тренера команды Леонида Слуцкого.

Фото: сторис инстаграма Солтмурада Бакаева

Отметим, что ролик с участием футболистов и главного тренера "Рубина" Слуцкого одобрительно встретили в интернете. В видео специалист исполнил песню All I Want for Christmas Is You, а Дмитрий Тарасов предстал в образе президента России.Источник: сторис инстаграма Солтмурада Бакаева