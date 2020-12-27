Защитник "Ливерпуля" Матип получил травму в матче с "Вест Бромвичем"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о состоянии здоровья защитника Жоэля Матипа, который вынужденно покинул поле во время матча 15-го тура АПЛ с "Вест Бромвичем" (1:1).

Фото: ФК "Ливерпуль"

"Жоэль сказал мне, что у него что-то с приводящей мышцей, и, очевидно, все не так хорошо.



Пока не знаю, насколько все серьезно, но тот факт, что он покинул поле, говорит сам за себя", - сказал немецкий специалист на пресс-конференции после матча.



В нынешнем сезоне английского чемпионата 29-летний камерунец принял участие в 8-и играх, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.



Источник: пресс-служба ФК "Ливерпуль"