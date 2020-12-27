Нидерландские СМИ: все, что нам нужно на Рождество - это Слуцкий

All we want for Christmas is Leonid Slutskiy ????— FOX Sports (@FOXSportsnl) December 27, 2020
? @fcrk pic.twitter.com/VSUHupvUCg
"Всё, что нам нужно на Рождество — это Леонид Слуцкий", — написал FOX Sports, сопроводив пост отрывком из видео казанского клуба.
Помимо тренера в ролике приняли участие и футболисты "Рубина". В частности, Дмитрий Тарасов предстал в образе президента России, а также исполнил танец бывшей супруги Ольги Бузовой.
Напомним, что ранее Слуцкий тренировал нидерландский "Витесс".