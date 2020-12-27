Нидерландские СМИ: все, что нам нужно на Рождество - это Слуцкий

Нидерландский филиал телеканала FOX Sports в своем "твиттере" отреагировал на новогодний клип "Рубина", в котором главный тренер команды Леонид Слуцкий исполнил песню All I Want for Christmas Is You.



All we want for Christmas is Leonid Slutskiy ????



? @fcrk pic.twitter.com/VSUHupvUCg — FOX Sports (@FOXSportsnl) December 27, 2020

"Всё, что нам нужно на Рождество — это Леонид Слуцкий", — написал FOX Sports, сопроводив пост отрывком из видео казанского клуба.Помимо тренера в ролике приняли участие и футболисты "Рубина". В частности, Дмитрий Тарасов предстал в образе президента России, а также исполнил танец бывшей супруги Ольги Бузовой.Напомним, что ранее Слуцкий тренировал нидерландский "Витесс".