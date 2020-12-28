— Конкретные игроки, которых мы бы хотели видеть в команде, есть. Несколько человек мы должны взять, — цитирует Шайбекова "СЭ".
"Уфа" после 19 туров Тинькофф Российской Премьер-лиги набрала 13 очков и занимает 15-ю строчку турнирной таблицы.
"Уфа" планирует усиление в зимнее трансферное окно
Генеральный директор "Уфы" Ринат Шайбеков рассказал, что клуб планирует зимой подписать нескольких игроков.
Фото: ФК "Уфа"
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