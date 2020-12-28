— Аренда — это предложение "Зенита". Возможно, это некий просмотр. Может, для начала хотят посмотреть, что я из себя представляю. И уже потом принять решение.
Конечно, я хочу остаться в "Зените", — цитирует футболиста Sport24.
26-летний Чистяков — воспитанник петербургского клуба. "Зенит" арендовал футболиста у "Ростова" на год за 400 тысяч евро с возможностью выкупа. Transfermarkt оценивает трансфер защитника в 2,5 млн евро.
В текущем сезоне Чистяков провел за "Зенит" шесть матчей в Тинькофф Российской Премьер-лиге.
Чистяков признался, что хочет продолжить играть за "Зенит"
Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков рассказал, что хочет остаться в команде.
Фото: ФК "Ростов"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!