В своем комментарии Дюков напомнил, что Россия стала одной из первых стран мира, вернувших болельщиков на трибуны футбольных стадионов во время пандемии коронавируса.
"Надеюсь, что в следующем году, в том числе благодаря вакцинации, ситуация с вирусом улучшится и это позволит вернуть всех болельщиков на трибуны", - добавил глава РФС.
Источник: ТАСС
Дюков выразил надежду на полное возвращение болельщиков на трибуны в следующем году
Глава РФС Александр Дюков выразил надежду на то, что в 2021 году будут сняты ограничения по количеству зрителей на матчах чемпионата России.
Фото: РФС
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