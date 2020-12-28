"В 2021 году "Зениту" нужно продолжать развиваться по всем направлениям. У клуба такая инфраструктура, такая база! Есть способные ребята, и надо дать им шансы. Но нам никогда, даже если мы будем совсем плохие, из Москвы руку помощи не протянут. Справимся без них", - заявил Орлов в эфире "Радио "Зенит".
Сине-бело-голубые по итогам первой части сезона Российской Премьер-Лиги возглавляют турнирную таблицу, набрав 41 очко в 19-и матчах. Преимущество над московским ЦСКА, занимающего 2-е место в чемпионате России, составляет 4 балла, а от идущего 3-м "Спартаком" - 6.
Напомним, что "Зенит" закончил свое выступление в еврокубках в нынешнем сезоне, заняв 4-е место в группе Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией", "Лацио" и "Брюгге".
Орлов: "Зениту" никогда, даже если мы будем совсем плохие, из Москвы руку помощи не протянут
Комментатор и журналист Геннадий Орлов поделился мнением о перспективах развития петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
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