- После Томска разные слухи ходили – даже о "Зените". Хотя, казалось бы, где ФНЛ – и где "Зенит"? Кудряшов говорил, что, возможно, возьмут на просмотр. Все-таки проявил себя в "Томи" неплохо: даже не играя весной, вошел в символические сборные чемпионата. Но в "Зените" было много крайних защитников. Мне сказали: если кто-то уйдет в аренду, могут тебя пригласить. Но я не стал ждать. Очень уж хотелось в Премьер-лигу, и тут подвернулся вариант с "Енисеем". Мне предложили - я поехал, - передает слова Тихого "Чемпионат".
28-летний защитник Дмитрий Тихий перешел в "Томь" из владивостокского "Луча" в июле 2018 года. Футболист провел за клуб из Томска 20 матчей в Футбольной национальной лиге, в которых отдал одну результативную передачу. В январе 2019 года Тихий перешел в красноярский "Енисей", однако уже через месяц покинул команду из-за разногласий с главным тренером Дмитрием Аленичевым. В феврале 2019 года защитник подписал контракт с подмосковными "Химками", за которые выступает и в настоящее время, став за полтора года капитаном команды.
Капитан "Химок" Тихий рассказал о том, как предпочел "Енисей" "Зениту"
Капитан и защитник "Химок" Дмитрий Тихий рассказал о том, как мог перейти в "Зенит", но поехал в "Енисей".
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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