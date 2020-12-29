ЦСКА стал лучшим клубом осенней части РПЛ по среднему количеству подборов

? В первой части сезона футболисты ЦСКА делали по 73 подбора в среднем за матч— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 28, 2020
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? Лучший показатель в #ТинькоффРПЛ
?#ЦСКА pic.twitter.com/x9Eyinuabp
ЦСКА стал самым "подбирающим" клубом осенней части чемпионата России, сообщает официальный твиттер РПЛ. С 1 по 19 тур среднее количество выполненных "армейцами" подборов составило 73 за матч.
По итогам осенней части сезона ЦСКА находится на втором месте в турнирной таблице с 37 очками, у лидирующего "Зенита" 41 очко.