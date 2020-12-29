"Я решил — как бы ни было тяжело, если выпустят, лучше сыграть в этом матче. Для себя, для отца, для всей семьи! В первую очередь именно для нее. Что касается тренерского штаба, на предыгровой тренировке сам подошел к Сергею Богдановичу, объяснил ситуацию. Сказал, что несмотря ни на что, готов играть, вы можете на меня рассчитывать", - сказал Сутормин.
Напомним, что в матче 14-го тура РПЛ "Зенит" обыграл "Краснодар" со счетом 3:1. Сутормин забил один из голов петербуржцев в этой встрече.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше Премьер-Лиги Сутормин принял участие в 16 матчах, в которых забил два мяча и сделал три голевых паса.
Источник: Матч ТВ
Сутормин рассказал, как решил сыграть с "Краснодаром" сразу после смерти отца
Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин рассказал, как решил сыграть в матче 14-го тура РПЛ с "Краснодаром" вскоре после того, как стало известно, что умер его отец.
Фото: "Зенит"
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