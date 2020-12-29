Источник: Широков перед судом приобрел два автомобиля за 15 млн рублей

Экс-игрок сборной России Роман Широков перед судом по делу об избиении судьи Никиты Данченкова купил два дорогостоящих автомобиля.

Фото: Instagram Романа Широкова

По данным источника, Широков приобрел два автомобиля "Мерседес" - V-класса и G-класса. Общая стоимость авто составила около 15 миллионов рублей.



Напомним, 25 декабря над Широковым состоялся суд. Экс-игрок сборной получил 100 часов общественных работ и 100 тысяч рублей штрафа за избиение судьи Никиты Данченкова на любительском турнире. При этом на слушаниях адвокат Широкова представил документы, согласно которым его клиент зарабатывает 50 тысяч рублей в месяц.



Источник: Телеграм-канал Mash