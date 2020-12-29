Кварацхелия: я не собираюсь оставаться в России надолго. В Европе много хороших лиг и команд

Полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия заявил, что стремится выступать в Европе и не намерен надолго оставаться в России.

Фото: "Рубин"

"Не могу сказать, что поменяю команду, но знаю, что есть предложение и переговоры ведутся. Конечно, я хочу играть в Европе. Мой приоритет — играть в отличный футбол, и, естественно, я не собираюсь оставаться в России надолго. В Европе много хороших лиг и команд", - сказал Кварацхелия.



Отметим, что контракт Кварацхелии с "Рубином" рассчитан до июня 2024 года. В нынешнем розыгрыше РПЛ игрок провел 16 матчей, в которых отличился двумя голами и двумя результативными передачами. Ранее было объявлено, что Кварацхелия признан лучшим футболистом Грузии в 2020 году.



Источник: 1tv.ge