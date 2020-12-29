Защитник Тихий: пройди я еще 50 метров до такси - не перешел бы в "Химки"

Капитан "Химок" Дмитрий Тихий рассказал о случайности, благодаря которой он перешел в подмосковный клуб.

Фото: Константин Рыбин / РПЛ