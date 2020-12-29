- "Химки" сначала хотели меня взять бесплатно. В "Енисее" ответили: езжай в "Томь". Я собираю чемодан, выхожу из гостиницы, чтобы переехать в другую гостиницу, как вдруг навстречу спортивный директор "Енисея". У меня в голове мелькнула мысль: "Блин, а может, с "Химками" и трансфером что-то получится решить?". Ляпнул без особой надежды: "А давайте спросим у "Химок" о покупке?". Он такой: "Ну давай". Созвонился с селекционером "Химок". Перезванивают через 5 минут: "Мы готовы обсудить условия сделки". Пройди я еще 50 метров до такси, не встреться мне спортивный директор, и ничего бы не случилось, - передает слова Тихого "Чемпионат".
Центральный защитник "Химок" Дмитрий Тихий 18 января 2019 года перешел в игравший в том сезоне в Российской премьер-лиге красноярский "Енисей" из "Томи", выступавшей в Футбольной национальной лиге, в качестве свободного агента. После месяца тренировок на сборах в составе красноярцев футболист покинул клуб из-за разногласий между пригласившим его генеральным директором и главным тренером Дмитрием Аленичевым, с которым подписание Тихого согласовано не было. 19 февраля 2019 года Дмитрий стал игроком выступавших в ФНЛ "Химок", трансферная компенсация за его переход составила 13 тысяч евро. За подмосковный клуб Тихий сыграл 63 матча, в которых забил 1 гол и отдал 4 результативных передачи.
Защитник Тихий: пройди я еще 50 метров до такси - не перешел бы в "Химки"
Капитан "Химок" Дмитрий Тихий рассказал о случайности, благодаря которой он перешел в подмосковный клуб.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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