Напомним, ранее пост тренера вратарей ЦСКА покинул Сергей Овчинников, у которого истек контракт с клубом.
По данным источника, "армейцы" определили список претендентов на вакантную должность. В клубе предварительно изучают кандидатуры Андрея Дрозда (действующий тренер голкиперов БАТЭ), Александра Федоровича (тренер вратарей дубля БАТЭ) и Василия Хомутовского (экс-тренер вратарей брестского "Динамо"). Отмечается, что все три специалиста - кандидатуры, предложенные наставником ЦСКА Виктором Гончаренко.
Кроме того, ЦСКА рассматривает кандидатуры российских тренеров. При этом не исключено, что тренером вратарей основной команды "армейцев" станет один из специалистов из молодежной команды.
Источник: Metaratings
Источник: ЦСКА изучает кандидатуры трех тренеров вратарей из Белоруссии
ЦСКА рассматривает кандидатуры трех специалистов из Белоруссии на должность тренера вратарей основной команды.
Фото: "Динамо-Брест"
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