Действующий глава Российского футбольного союза Александр Дюков стал единственным кандидатом на пост президента. Его выдвинули 56 организаций - членов РФС.
Выборы президента РФС пройдут 4 февраля 2021 года на внеочередной конференции.
Александр Дюков возглавил Российский футбольный союз в феврале 2019 года.
Источник: официальный сайт РФС
Дюков - единственный кандидат на пост президента РФС
РФС опубликовал информацию о регистрации кандидатов на выборы президента организации.
Фото: РФС
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