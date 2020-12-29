Дюков - единственный кандидат на пост президента РФС

РФС опубликовал информацию о регистрации кандидатов на выборы президента организации.

Фото: РФС

Действующий глава Российского футбольного союза Александр Дюков стал единственным кандидатом на пост президента. Его выдвинули 56 организаций - членов РФС.



Выборы президента РФС пройдут 4 февраля 2021 года на внеочередной конференции.



Александр Дюков возглавил Российский футбольный союз в феврале 2019 года.



Источник: официальный сайт РФС