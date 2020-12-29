На первом месте оказался полузащитник ЦСКА Никола Влашич - 30 млн евро. На второй позиции - игрок "Зенита" Малком (24 млн евро), третий - нападающий "Зенита" Сердар Азмун - 23 млн евро.
Тransfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих игроков РПЛ
Авторитетный портал Тransfermarkt составил рейтинг самых дорогих игроков российской Премьер-лиги.
На первом месте оказался полузащитник ЦСКА Никола Влашич - 30 млн евро. На второй позиции - игрок "Зенита" Малком (24 млн евро), третий - нападающий "Зенита" Сердар Азмун - 23 млн евро.
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