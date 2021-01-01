Чанов назвал лучшего российского голкипера в 2020 году

Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о выступлениях российских голкиперов в 2020 году и высоко оценил игру вратаря "армейцев" Игоря Акинфеева.
Фото: ЦСКА
Чанов отметил, что лучшим российским вратарем прошлого года стал Игорь Акинфеев, защищающий цвета ЦСКА. По его словам, Акинфеев в очередной раз доказал свой высокий класс. На второе место Чанов поставил Матвея Сафонова, выступающего за "Краснодар".

"В число лучших вратарей 2020 года включу под первым номером Игоря Акинфеева, он в очередной раз доказывает свой высокий класс. Вторым поставлю Матвея Сафонова из "Краснодара". Отмечу спартаковца Александра Максименко, который хоть и допускал ошибки, но выглядел стабильно. Юрий Дюпин в "Рубине" неплохо себя показал. Не стал бы сбрасывать со счетов Александра Беленова из "Уфы", о нем часто забывают, но статистика говорит за него", - сказал Чанов.

Также он высказался о голкипере "Динамо" Антоне Шунине. По мнению Чанова, Шунин неплохо сыграл в 2020 году, однако ему все же не хватает стабильности.

Напомним, что в минувшем году Игорь Акинфеев сыграл в 37 официальных матчах во всех турнирах, в которых пропустил 38 мячей.

Источник: Р-Спорт

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Теги: Чанов Акинфеев ЦСКА
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