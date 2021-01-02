"Если брать главные разочарования года – это клубы РПЛ в европейских турнирах, а также наша сборная в ноябрьских матчах Лиги наций.
Трэш года? Видео с Артемом Дзюбой. Тему подхватили абсолютно все: федеральные каналы, ток-шоу, и везде шли горячие обсуждения. Пикантности ситуации добавлял тот факт, что герой ролика не футболист условного ФК "Велес", а капитан сильнейшего клуба России и сборной", - приводит слова Генича "Матч ТВ".
Напомним, что российские клубы в еврокубковой кампании сезона-2020/2021 одержали всего одну победу в 24 матчах ("Краснодар" в ЛЧ обыграл дома "Ренн" (1:0). Помимо "быков" Россию в Лиге чемпионов представляли "Зенит" и "Локомотив", а в Лиге Европы - ЦСКА.
Также в ноябре в сеть попало интимное видео с участием Артема Дзюбы. Ролик стал поводов для обсуждения на федеральных каналах и интернете.
"Трэш 2020-го – видео с Дзюбой, разочарование – клубы РПЛ в еврокубках". Генич подвел итоги года
Известный футбольный комментатор Константин Генич подвел итоги 2020 года.
Фото: "Коммент.Шоу"
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