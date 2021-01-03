Согласно данным источника, причиной такого решения стали задолженности по зарплате.
Отметим, что в нынешнем сезоне Тетрашвили провел за "Тамбов" 13 матчей во всех турнирах. В игре с "Динамо" он был удален, что повлекло за собой четырехматчевую дисквалификацию.
Напомним, что "Тамбов" занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 13 очков.
Источник: Матч ТВ
Тетрашвили намерен покинуть "Тамбов"
Защитник "Тамбова" Гурам Тетрашвили планирует расторгнуть контракт с клубом.
Фото: "Тамбов"
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