"Ахмат" может усилиться вратарем "Шинника", которого Талалаев сравнивает со Шмейхелем

Голкипер "Шинника" Максим Матюша может перейти в "Ахмат".
Фото: Getty Images
По информации источника, вероятно, зимой 25-летний вратарь пройдет просмотр в грозненском клубе.

Способности игрока хорошо знает главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев. Матюша играл в составе "Армавира" и противостоял в ФНЛ бывшей команде Талалаева - "Химкам". После очной встречи команд, в которой "Химки" победили с минимальным счетом, Талалаев похвалил Матюшу, заявив: "Вы его в Шмейхеля вырастили!"

В нынешнем сезоне голкипер сыграл за "Шинник" в девяти матчах и пропустил 22 мяча.

Источник: Матч ТВ

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Теги: Талалаев Шинник Ахмат Российские трансферы Матюша
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