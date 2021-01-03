По информации источника, вероятно, зимой 25-летний вратарь пройдет просмотр в грозненском клубе.
Способности игрока хорошо знает главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев. Матюша играл в составе "Армавира" и противостоял в ФНЛ бывшей команде Талалаева - "Химкам". После очной встречи команд, в которой "Химки" победили с минимальным счетом, Талалаев похвалил Матюшу, заявив: "Вы его в Шмейхеля вырастили!"
В нынешнем сезоне голкипер сыграл за "Шинник" в девяти матчах и пропустил 22 мяча.
Источник: Матч ТВ
"Ахмат" может усилиться вратарем "Шинника", которого Талалаев сравнивает со Шмейхелем
Голкипер "Шинника" Максим Матюша может перейти в "Ахмат".
Фото: Getty Images
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