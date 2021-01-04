Напомним, что ранее появились данные, согласно которым задолженность тамбовского клуба перед игроками и сотрудниками команды составляет около 140 млн рублей.
"Стал ли долг больше? Конечно. Месяц прибавился, миллионов 160–170 набежало. В этом сезоне нам не перечислили ни копейки. На предыдущий сезон было выделено 588 миллионов рублей. Планировалось, что по май. Из-за пандемии прибавилось полтора месяца, закончились деньги к июлю.
Затем было гарантийное письмо, благодаря которому "Тамбов" заявился для участия в текущем сезоне. Но деньгами те гарантии по сей день не обеспечены", - приводит слова Худякова "Матч ТВ".
Напомним, что из-за долгов по зарплате часть футболистов "Тамбова" бойкотировала последние матчи первой части сезона Российской Премьер-Лиги. В частности, несколько игроков не приняли участие во встрече 17-го тура со "Спартаком" (1:5).
Ранее появилась информация, что глава администрации Тамбовской области Александр Никитин пообещал президенту Российского Футбольного Союза Сергею Прядкину возобновить финансирование команды.
"Тамбов" по итогам 19-и туров РПЛ занимает последнее, 16-е место, набрав 13 очков.
Худяков - о долгах "Тамбова": миллионов 160–170 набежало
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков поделился информацией о ситуации с долгами в клубе.
Фото: ФК "Тамбов"
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