"Чувствуется, что как тренер Валера окреп. Да и испанская закалка не прошла даром.
Так что, если бы меня спросили, кого вместо Тедеско порекомендовать "Спартаку", я не раздумывая назвал бы Карпина", - приводит слова Романцева "Спорт-экспресс".
Напомним, что главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско принял решение не продлевать истекающий по окончании сезона контракт с московским клубом по семейным обстоятельствам.
Карпин возглавляет "Ростов" с 2018 года. Желто-синие в нынешнем сезоне РПЛ по итогам 19-и туров занимают 5-е место, имея в своем активе 32 очка.
Романцев: если бы меня спросили, кого вместо Тедеско порекомендовать "Спартаку", не раздумывая назвал бы Карпина
Бывший главный тренер московского "Спартака" Олег Романцев высказался о наставнике "Ростова" Валерии Карпине.
Фото: ФК "Спартак"
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