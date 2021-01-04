По данным источника, 24-летний игрок близок к переходу в "Арсенал" на правах аренды до конца сезона.
Сообщается, что Коновалов хочет покинуть "Рубин" из-за нехватки игровой практики. В нынешнем сезоне РПЛ хавбек принял участие в 6-и матчах и результативными действиями не отметился.
Источник: Бизнес Online
Коновалов может перейти из "Рубина" в "Арсенал"
Тульский "Арсенал" интересуется полузащитником "Рубина" Игорем Коноваловым.
Фото: ФК "Рубин"
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