"Какое было первое впечатление от Галицкого? Во-первых, неуемная энергия. От него буквально исходил ореол положительного энергетического заряда. Прямо ощущал его на себе, после общения с ним как будто крылья вырастали.
Во-вторых, видно, что у человека аналитический ум, недаром он в бизнесе добился таких успехов.
Ну а третье — логика. Он сам говорит об этом все время, что ко всем вопросам надо подходить логически, продумывать, что может получиться из той или иной ситуации", - передает слова Волчека Sport24
Напомним, что Галицкий основал ФК "Краснодар" 22 февраля 2008 года. Уже спустя 3 года команда дебютировала в Российской Премьер-Лиге, а в нынешнем сезоне впервые сыграла в групповом этапе Лиги чемпионов, где заняла 3-е место и попала в плей-офф Лиги Европы. Соперниками "Краснодара" по ЛЧ были "Челси", "Севилья" и "Ренн". "Быки" - единственная российская команда, которая одержала еврокубковую победу в сезоне-2020/2021.
В текущем сезоне чемпионата России "Краснодар" по итогам 19-и туров располагается на 7-й строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 30 очков.
Первый тренер "Краснодара": после общения с Галицким будто крылья вырастали
Владимир Волчек, первый тренер в истории "Краснодара", рассказал о работе с владельцем клуба Сергеем Галицким.
Фото: из личного архива Владимира Волчека
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!