По данным источника, 28-летний игрок согласовал с подмосковным клубом подписание контракта летом 2021 года.
Сейчас Идову выступает за "Химки" в аренде, а его контракт принадлежит "Локомотиву", который истекает в мае этого года.
В текущем сезоне РПЛ Идову в составе "Химок" провел 17 матчей и забил 2 мяча.
Источник: "Чемпионат"
Источник: "Химки" согласовали полноценный контракт с Идову
Защитник Брайан Идову продолжит выступления в составе "Химок".
Фото: Getty Images
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