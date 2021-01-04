Борис Игнатьев: Карпин встал в ряд лучших отечественных специалистов

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился своим мнением о наставнике "Ростова" Валерии Карпине.
Фото: РПЛ
"Конечно, Карпин прогрессирует. Он один из тех, кто сегодня определяет лицо нашего футбола. Георгич не просто хочет работать, он действительно уже и может многое. Для меня он встал в ряд тех тренеров, которые являются когортой лучших отечественных специалистов: Семин, Бердыев… Карпин - серьезная личность", - сказал Игнатьев.

Ранее была информация, что Олег Романцев порекомендовал бы "Спартаку" кандидатуру Карпина на пост главного тренера красно-белых.

В текущем сезоне РПЛ "Ростов" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 32 очка.

51-летний Карпин возглавляет "Ростов" с декабря 2018 года. Ранее также был главным тренером "Спартака", "Мальорки" и "Торпедо" Армавир.

Источник: Bobsoccer

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Теги: Карпин Ростов Игнатьев Б
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