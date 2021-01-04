Источник: "Тамбов" не будет заявляться в РПЛ и ФНЛ на следующий сезон, но может переехать в Саранск

Футбольный клуб "Тамбов" в следующем сезоне может потерять место в РПЛ и ФНЛ.

Фото: ФК "Тамбов"