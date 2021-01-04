Как сообщает источник, "Тамбов" не планирует подавать заявку на участие в РПЛ или в ФНЛ, в случае вылета в низший дивизион по итогам текущего сезона.
Существует вариант, при котором команда может переехать в Саранск и изменить название на футбольный клуб "Саранск". Тогда у команды появится шанс остаться в одном из двух дивизионов. Но для этого будет необходимо погасить долг в 250 млн. рублей.
Нынешний спортивный директор "Тамбова" по окончании сезона перейдет на работу в "Кубань", которая выступает в ПФЛ. Команда из Краснодара усилит уже этой зимой состав игроками, имеющих отношение к сегодняшнему "Тамбову".
Напомним, из-за сложной финансовой ситуации в "Тамбове" игроки, выступающие за команду с прошлого сезона, бойкотировали несколько матчей в конце первой части нынешнего сезона.
"Тамбов" набрал в 19-ти матчах 13 очков и вместе с "Уфой" делит 15-16-е место в турнирной таблице РПЛ. Первый матч после возобновления сезона в чемпионате России у команды будет против "Ротора" 26 февраля.
Источник: Sportbox.ru
Источник: "Тамбов" не будет заявляться в РПЛ и ФНЛ на следующий сезон, но может переехать в Саранск
Футбольный клуб "Тамбов" в следующем сезоне может потерять место в РПЛ и ФНЛ.
Фото: ФК "Тамбов"
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