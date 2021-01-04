- "Удобный" ли тренер Николич? Я коллег не обсуждаю. Скажу лишь, что после ухода Семина мне "Локомотив" стал неинтересен. И очень удивился, когда узнал, что его поражение от "Баварии" назвали достойным. Никогда не слышал в футболе ничего подобного, - передает слова Романцева "Спорт-Экспресс".
Главный тренер и легенда "Локомотива" Юрий Семин покинул красно-зеленых в конце мая 2020 года, когда истек срок его соглашения с клубом, которое руководство продлевать не захотело. Новым наставником "железнодорожников" стал сербский специалист Марко Николич. В декабре 2020 года генеральный директор "Локо" Василий Кикнадзе, не продливший контракт Семина и пригласивший Николича, был уволен из клуба.
Романцев: после ухода Семина "Локомотив" стал мне не интересен
Экс-главный тренер "Спартака" Олег Романцев высказал мнение о московском "Локомотиве" после ухода главного тренера Юрия Семина.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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