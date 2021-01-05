Как сообщает источник, грозненский клуб проявляет интерес к 24-летнему форварду.
В текущем сезоне Онугха стал автором четырех голов в 11 матчах чемпионата России.
Права на Онугху принадлежат "Краснодару", "Тамбов" арендовал форварда до конца сезона с возможностью выкупа.
Источник: Sport24.
Источник: "Ахмат" может подписать Онугху
Нападающий "Тамбова" Герман Онугха может стать игроком "Ахмата".
Фото: ФК "Тамбов"
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