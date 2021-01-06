"Если он позволяет себе выкладывать такие видео, то он недалекого ума человек. Учитывая, что он провел ужасный сезон, то он должен думать только о футболе, он видимо думает о девочках и пиве", - сказал Быстров.
Ранее было опубликовано видео, на котором Игантьев в день своего рождения танцует с бутылкой пива на пляже. Позже 22-летний форвард казанской команды удалил это видео в своем инстаграме.
Напомним, Игнатьев перешел в "Рубин" из "Краснодара" за 7 миллионов евро 29 декабря 2019 года. Отметим, что за год Иван забил за казанскую команду три мяча с пенальти.
Источник: Sport24
"Думает о девочках и пиве. Недалекого ума человек". Быстров отреагировал на видео Ивана Игнатьева
Бывший игрок сборной России Владимир Быстров поделился своим мнением о видео нападающего "Рубина" Ивана Игнатьева.
Фото: РИА Новости
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