Агент Гурцкая - о "Спартаке": такого спорного судейства в пользу одной команды не было никогда

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказал острое мнение о судействе матчей "Спартака" в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
- У "Спартака" есть 9 очков, которых не должно было быть - такого спорного судейства, как в первой части чемпионата, в пользу одной команды не было никогда. Примеры? Хотя бы пенальти в матче с "Химками". Матч с "Сочи" в первом туре со спорным пенальти в ворота красно-белых? После этого одного спорного пенальти им вернули пять таких спорных пенальти, - цитирует Гурцкая "РБ-Спорт".

В ходе осенней части текущего розыгрыша Российской премьер-лиги "Спартак" набрал 35 очков в 19 матчах и находится на третьем месте в турнирной таблице. На этом отрезке чемпионата красно-белые исполнили 6 пенальти, 5 из которых было реализовано. В свою очередь, в ворота "Спартака" было назначено 2 пенальти (оба реализованы) - оба этих 11-метровых удара состоялись в матче 1 тура "Спартак" - "Сочи" (2:2).

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Теги: Спартак Гурцкая
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