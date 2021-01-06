— Адольфо должен вернуться к тренировкам с ЦСКА. У нас нет никаких новостей о его будущем. Сейчас он счастлив в России, но каждому игроку нужна адаптация. На следующей неделе мы посмотрим, что будет, — цитирует агента "СЭ".
21-летний Гайч выступает за московский клуб с лета 2020 года, перейдя из "Сан Лоренсо" за 8,5 млн евро. В 18 матчах за ЦСКА во всех турнирах аргентинец забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Контракт нападающего с клубом действует до лета 2025 года.
Агент Гайча прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего из ЦСКА
Агент Матиас Фавано, представляющий интересы нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, рассказал о будущем футболиста.
Фото: ПФК ЦСКА
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