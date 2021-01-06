Напомним, что ранее Игнатьев, которому 6 января исполнилось 22 года, в своем аккаунте в Instagram обнародовал видео, на котором танцует на пляже, держа в руке бутылку пива. Позже футболист удалил это видео.
Павлюченко заявил, что не видит проблемы в таком поведении Игнатьева. По его словам, футболист имеет право отдыхать так, как хочет.
"А что здесь такого? Вообще не понимаю, в чем здесь проблема. У него отпуск, пошли все в одно место, как говорится. Человек отдыхает так, как хочет, что хочет, то и пьет. Что, все такие святые? Мы в выходные или отпуск разве не употребляем пиво, вино или шампанское? Игнатьев - взрослый, совершеннолетний человек, ему не 15 лет", - заявил Павлюченко.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Игнатьев провел 13 игр, в которых забил два гола и сделал один голевой пас.
Источник: Р-Спорт
Павлюченко - о видео Игнатьева: человек отдыхает так, как хочет, что хочет, то и пьет
Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко прокомментировал видеоролик, на котором нападающий "Рубина" Иван Игнатьев танцует, держа в руке бутылку пива.
Фото: "Рубин"
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