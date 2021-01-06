Павлюченко - о видео Игнатьева: человек отдыхает так, как хочет, что хочет, то и пьет

Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко прокомментировал видеоролик, на котором нападающий "Рубина" Иван Игнатьев танцует, держа в руке бутылку пива.
Фото: "Рубин"
Напомним, что ранее Игнатьев, которому 6 января исполнилось 22 года, в своем аккаунте в Instagram обнародовал видео, на котором танцует на пляже, держа в руке бутылку пива. Позже футболист удалил это видео.

Павлюченко заявил, что не видит проблемы в таком поведении Игнатьева. По его словам, футболист имеет право отдыхать так, как хочет.

"А что здесь такого? Вообще не понимаю, в чем здесь проблема. У него отпуск, пошли все в одно место, как говорится. Человек отдыхает так, как хочет, что хочет, то и пьет. Что, все такие святые? Мы в выходные или отпуск разве не употребляем пиво, вино или шампанское? Игнатьев - взрослый, совершеннолетний человек, ему не 15 лет", - заявил Павлюченко.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Игнатьев провел 13 игр, в которых забил два гола и сделал один голевой пас.

Источник: Р-Спорт

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Рубин Игнатьев Ив Павлюченко
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

"Ман Сити" впервые в сезоне ни разу не попал в створ ворот за первый тайм
Игроки "Монако" в раздевалке поздравили Головина с голом в матче против "Лорьяна" (видео)
"Царь вернулся". В "Монако" отреагировали на гол Головина 1
В первом тайме матча "МЮ" - "Ман Сити" судья трижды отменял голы из-за офсайда
"Атлетико" вылетел из Кубка Испании, проиграв команде из третьего дивизиона
"Монако" разгромил "Лорьян", Головин забил гол спустя 10 секунд после выхода на замену 1
Какой же Головин крутой! Из-за травмы не играл 4 месяца, забил за 10 секунд, сделал еще 2 гола (ВИДЕО) 5
Головин забил через 10 секунд после выхода на замену в матче с "Лорьяном" 5
"Специя" в меньшинстве удержала выездную победу над "Наполи" 1
Агент Гурцкая: Сетьен - это Кононов, говорящий по-испански. Слабый человек, который в России сломается 4
СМИ: Ойеволе вернется в "Оренбург"
ЦСКА может включить право выкупа в арендное соглашение с "Бокой" по Гайчу
Гершкович: команды из нижней части турнирной таблицы РПЛ напичканы легионерами-середнячками 1
Конте объяснил поражение "Интера" от "Сампдории" невезением
Агент Игнатьева высказался о критике в адрес игрока из-за видео с танцем на пляже 3
Павлюченко - о видео Игнатьева: человек отдыхает так, как хочет, что хочет, то и пьет 3
Чанов: у Джанаева есть шансы стать основным на Евро 3
ЦСКА и "Спартак" интересуются полузащитником "Фенербахче"
Агент Гурцкая: "Спартак" играет, как "Уфа". Не вижу тренерского искусства Тедеско 13
Источник: Тихий продлит контракт с "Химками"
Бэйл получит 40 млн евро, если отработает контракт с "Реалом" до конца 2
Гол Шомуродова не спас "Дженоа" от выездного поражения в матче против "Сассуоло" 1
Агент Калваха подтвердил интерес со стороны российских клубов
"Аталанта" разгромила "Парму". Миранчук появился на поле на 65 минуте 4
Экс-вратарь "Монако", "Наполи" и "Ювентуса" попал в серьезную аварию
Карпин не понимает, зачем продавать Норманна 12
Канищев: Черчесов не вызвал Дзюбу на сбор, отобрал капитанскую повязку, но по-прежнему рассчитывает на него 2
Агент Гайча прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего из ЦСКА 1
Грилиш поставил лайк на пост "Спартака" в твиттере 2
Агент Гурцкая - о "Спартаке": такого спорного судейства в пользу одной команды не было никогда 18
Все новости
-