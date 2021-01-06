Напомним, ранее Игнатьев, которому 6 января исполнилось 22 года, выложил на своей странице в Instagram ролик, на котором он танцует на пляже, держа в руке бутылку пива. Игрока подвергли критике из-за этого видео. Позже Игнатьев удалил публикацию.
Агузаров высказался в защиту Игнатьева. В частности, он отметил работу Ивана на тренировках. Также агент заявил, что Игнатьев не будет выкладывать видео из спортзала, чтобы его хвалили и одобряли его поведение.
"Люди обсуждают, как он танцует на пляже и они, не зная его, готовы осуждать его кажущуюся беззаботность. При этом никто из них не знает, как он пашет на тренировках.
Ваня никогда не будет заниматься показухой и нарочно выкладывать видео из тренажерного зала, чтобы заслужить похвалу и одобрение. Кстати, всем видно, что он в отличной физической форме. Он не будет хорошим пай-мальчиком, но, как говорит самый титулованный тренер мира Моуринью, с хорошими мальчиками ничего не выиграть", - сказал Агузаров.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Игнатьев принял участие в 13 матчах, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.
Источник: Чемпионат
Агент Игнатьева высказался о критике в адрес игрока из-за видео с танцем на пляже
Алан Агузаров, агент форварда "Рубина" Ивана Игнатьева, высказался о резонансном видео игрока.
Фото: РПЛ
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