По информации источника, с большой долей вероятности новым клубом 34-летнего игрока станут "Химки". Иванов хочет жить в Москве или Московской области, чтобы развивать свою академию. Контракт Олега с красно-черными может быть подписан на один или два года.
Напомним, что Иванов уже выступал за "Химки" в начале своей карьеры. За подмосковный клуб он провел 35 матчей, в которых отметился 8-ю забитыми мячами и 3-я ассистами.
За "Ахмат" хавбек выступает с января 2012 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Иванов принял участие в 13-и матчах и сделал 1 результативную передачу.
Источник: Metaratings.ru
Источник: Иванов может разорвать контракт с "Ахматом" и перейти в "Химки"
Полузащитник "Ахмата" Олег Иванов может покинуть клуб зимой, досрочно расторгнув контракт.
Фото: Rusfootball
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