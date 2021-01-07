- Главная цель прямо сейчас? Выиграть чемпионат России, а дальше будет видно, - цитирует Осипенко Matchtv.ru.
"Ростов" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 19 стартовых матчах. Отставание желто-синих от "Зенита", находящегося на первой строчке, составляет 9 очков за 11 туров до конца чемпионата.
Осипенко: главная цель прямо сейчас - выиграть чемпионат России
Центральный защитник "Ростова" Максим Осипенко рассказал о своей главной цели.
Фото: ФК "Ростов"
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