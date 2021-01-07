Агент Гурцкая: Ларссон не может сделать разницу на поле. Он хорошо бежит и есть удар - это всё

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказал мнение о нападающем "Спартака" Джордане Ларссоне.
Фото: ФК "Спартак"
- Ларссон как стоил 4 миллиона, так и стоит 4 миллиона. Игрок в сборную попадает, а на него нет спроса. Для меня, как для торговца, важно, растет человек в цене или не растет. Если спроса нет - значит, его качества не устраивают те клубы, которые могут за него заплатить деньги. Где был Ларссон в матчах с "Сочи" и "Зенитом", когда у него был простор для забегов? Он хорошо бежит и у него есть хороший поставленный удар - это все, что у него есть, он не может сделать разницу на поле, - заявил Гурцкая в интервью ютуб-каналу "Футбольный Биги".

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Теги: Спартак Ларссон Гурцкая
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