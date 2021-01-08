- Артем Дзюба - политик? Нет, Дзюба уж точно не к нам. Это актер одной роли "18+" формата TikTok, - передает слова Милонова Sport24.
Ранее менеджер сборной России Евгений Савин предположил, что форвард "Зенита" и сборной Артем Дзюба смог бы стать после окончания карьеры политиком. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что не видит в этом ничего страшного.
Милонов: Дзюба - в политику? Это актер одной роли "18+" формата TikTok
Депутат Государственной Думы Виталий Милонов высказал критическое мнение о перспективах нападающего "Зенита" и сборной России пойти в политику после окончания карьеры.
Фото: EPA
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