— Я бы их всех повыгонял. Вот сколько они в Думе сидят, но вы хоть одного из бывших спортсменов на трибуне видели? Им там не место. Я с большим уважением отношусь к их спортивному прошлому, но эти люди занимают просто так чье-то место и не решая никакие вопросы. У них абсолютная безграмотность, — цитирует Тихонова Sport24.
Ранее менеджер сборной России Евгений Савин заявил, что Дзюба может попробовать в будущем свои силы в политике.
Сам Дзюба посчитал, что лучшей кандидатурой на роль будущего политика является полузащитник сине-бело-голубых Магомед Оздоев.
Тихонов — о Дзюбе в политике: у спортсменов абсолютная безграмотность. Им там не место
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на возможный приход нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в политику.
Фото: ФК "Зенит"
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