Тихонов — о Дзюбе в политике: у спортсменов абсолютная безграмотность. Им там не место

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на возможный приход нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в политику.
Фото: ФК "Зенит"
— Я бы их всех повыгонял. Вот сколько они в Думе сидят, но вы хоть одного из бывших спортсменов на трибуне видели? Им там не место. Я с большим уважением отношусь к их спортивному прошлому, но эти люди занимают просто так чье-то место и не решая никакие вопросы. У них абсолютная безграмотность, — цитирует Тихонова Sport24.

Ранее менеджер сборной России Евгений Савин заявил, что Дзюба может попробовать в будущем свои силы в политике.

Сам Дзюба посчитал, что лучшей кандидатурой на роль будущего политика является полузащитник сине-бело-голубых Магомед Оздоев.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Зенит Сборная России Тихонов Дзюба
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Тихонов — о Дзюбе в политике: у спортсменов абсолютная безграмотность. Им там не место 1
22-летняя футболистка, которую исключили из команды, начала заработок интимными фотографиями 1
Источник: агент Гайча ведет переговоры с "Бешикташем"
Матч Кубка Англии "Астон Вилла" - "Ливерпуль" состоится по расписанию, отмены из-за коронавируса не будет
Источник: Гайч может уйти в аренду из ЦСКА в клуб АПЛ 2
Милонов: Дзюба - в политику? Это актер одной роли "18+" формата TikTok 6
Зеедорф: Хабиб Нурмагомедов - настоящая легенда и джентльмен
Карпин - о возможном переходе Шомуродова в "Ювентус": почему нет? Волков бояться - в лес не ходить 1
Роднина: почему, если Дзюба придет в политику, будет что-то страшное? 15
Transfermarkt снизил стоимость Головина на 1 миллион евро несмотря на эффектное возвращение после травмы 2
Источник: "Краснодар" отказался от приглашения Григоряна на должность главного тренера женской команды 1
Экс-форвардом "Ростова" Шомуродовым заинтересовался "Ювентус" 13
Форвард сборной Кот-д'Ивуара Алле перешел из "Вест Хэма" в "Аякс"
Источник: владелец "Манчестер Сити" купил Кубок Англии 1
Агент Гурцкая: Ларссон не может сделать разницу на поле. Он хорошо бежит и есть удар - это всё 2
"Динамо" интересуется вьетнамским вратарем 8
Источник: "Арсенал" купил защитника "Герты"
"Зенит" сделал новое предложение по вингеру "Гремио" Пепе 2
Хабиб назвал любимого футболиста своего отца 2
"ПСЖ" заинтересован в подписании защитника "Барселоны"
Савин: Ревве предложили 100 тысяч евро за секс с женой депутата, чтобы тот смотрел 17
Дзюба: Оздоев. Вот кто прям политик. Политиканище! Король политики 4
Чалханоглу хочет получать в "Милане" 7 млн евро. Клуб готов платить в два раза меньше
Российскому специалисту Вадиму Евсееву исполнилось 45 лет 3
"Манчестер Сити" одобрил аренду Зинченко в "Лестер"
Источник: Почеттино хочет подписать в "ПСЖ" Агуэро
Абильдгор — лучший футболист РПЛ по числу выигранных верховых единоборств
Савин рассказал, почему Дзюба может стать политиком 8
"Вулверхэмптон" вернул Кутроне из "Фиорентины"
Госпитализирован бывший президент ФИФА Блаттер
Все новости
-